السيسي يشهد فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.. ويؤكد: عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حدودها.. ليس لدينا أجندة خفية وهدفنا العيش في سلام داخل حدودنا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وأكد الرئيس السيسي أن السلام هو خيار استراتيجي للدولة المصرية

وأكد الرئيس أيضا ان مصر لها موقف ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطنية العادلة للشعب الفلسطيني والذى من حقه أن يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وقال الرئيس السيسي أن رؤية القيادة السياسية في حرب 1973 كانت عبقرية وسابقة للعصر مؤكدا أن مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها.

وأضاف السيسي أن القضية الفلسطنية قضية محورية في وجدان كل الشعوب.

وتابع الرئيس السيسي: نسعي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سرائح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.



وأكد الرئيس السيسي “سقط خلال العدوان على قطاع غزة آلاف الشهداء ثلثهم من الاطفال والنساء فضلا عن تدمير البنية الأساسية للقطاع”.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للقوات المسلحة المصرية قائلا: أشكر القوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيدتهم الشريفة المخلصة لوطنهم.



وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة والشرطة قاما بدور كبير لحماية الأمن القومي لمصر منذ 2011 وحتى اليوم فضلا عن أن القوات المسلحة قوة رشيدة وهى جزء من الشعب.

وتابع: عقيدة القوات المسلحة هى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها وليس لدينا أجندة خفية وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا.

كما وجه الرئيس الشكر لقادة القوات المسلحة قائلا: أشكر قادة القوات المسلحة على الجهد المبذول خلال الاصطفاف الذى شاهدناه اليوم .

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