تفاصيل حضور السيسي تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وقال اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني إننا ننظر إلى قادة حرب أكتوبر وأبطالها دائما بكل اعتزاز وفخر وتقدير.

وأضاف خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميدانى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: ولا تمثل لنا حرب أكتوبر مجرد انتصار عسكري لكنها جسدت قصة كفاح طويلة لوطن تلاحم فيه الشعب مع جيشه في تقدير كامل من الجميع للمسؤولية الوطنية حيث نجحوا في العبور من الوطن من وضع يملأه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة يملأها الثقة والأمل في تحرير الأرض وبناء مستقبل أفضل.

وأضاف: لقد أفرزت هذه الحرب أجيال من المجتمع لديها من الإرادة ما تتحدى به الصعاب وتحقق المستحيل وقد تجلت هذه الإرادة والتلاحم بين الجيش والشعب خلال أحداث 2011، وما تلاها وأفشلت جميع محاولات الوقيعة والفصل بينهم وذلك لأسباب بديهية فمن يقف خلف هذه الأسلحة والمعدات المصطفة هم أبناء الشعب ومن كان قبلهم ومن سيأتي بعدهم هم أيضا أبناء الشعب وهكذا جيل يسلم جيل وحينما ينادي الوطن يلبي النداء ملايين المقاتلين من أبناء شعب مصر العظيم.

وقال: ما تصدت له القوات المسلحة من مؤامرات حيكت عبر عشرات السنين وما تزال للنيل من هذا الوطن يثبت أننا كنا وما زلنا خير أجناد الارض مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولفت الى أن غاية الحرب هو السلام فالحرب أحد مراحل السياسة وأسوأها فلا يتم اللجوء إليها إلا عند تعارض المصالح وانسداد قنوات التفاوض والحوار بطرق سلمية

وتابع: وبعد الحرب لا سبيل إلا للعودة للحوار من أجل السلام وفى بعض الأحيان تفرض الحروب دون تعارض المصالح فقط من أجل أطماع أو أهداف واهية لا تتفق مع المواثيق الدولية والحقوق الإنسانية.

وأوضح: لم نكن أبدا نتمنى أن نجد العالم بعد أن وصل إليه من حضارة وتقدم ورقى ورشد تندلع فيه هذه الصراعات المسلحة غير المبررة خاصة في منطقة الشرق الأوسط رغم أن شواهد التاريخ تؤكد أن السلام يحقق ما تعجز الحروب عن تحقيقه ولكن إذا كان هذا قدرنا فنحن بعون الله أهلا له وقادرون على مواجهته".

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان جيش النصر كما استمع الرئيس إلى عرض تفصيلي عن استعدادات الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني

كما استعرض قائد الفرقة السادسة مدرعات الاستعدادات والتجهيزات القتالية بالفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

كما شاهد الرئيس السيسي عرضا لنماذج من استعدادات وتجهيزات الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني ومنها عددا من الغواصات والصواريخ واللانشات التابعة للقوات البحرية فضلا عن المنظومة صقر التابعة للقوات الجوية وقوات المظلات وأسلحة المشاة والقوات الجوية وأحدث تشكيلات الطائرات ونظم الدفاع الجوى

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا مبهرا للقوات الجوية وتشكيلات المروحيات ونظم الدفاع وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ مهام الهجوم ضد الأهداف

ووجه الرئيس السيسي هنأ خلالها المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وأكد الرئيس السيسي أن السلام هو خيار استراتيجي للدولة المصرية

وأكد الرئيس السيسي أيضا ان مصر لها موقف ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطنية العادلة للشعب الفلسطيني والذى من حقه أن يعيش في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وقال الرئيس السيسي أن رؤية القيادة السياسية في حرب 1973 كانت عبقيرة وسابقة للعصر مؤكدا أن مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها.

وأضاف الرئيس السيسي أن القضية الفلسطنية قضية محورية في وجدان كل الشعوب قائلا: لا نملك أجندة خفية ضد أحد

وقال الرئيس السيسي: نسعي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سرائح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأكد الرئيس السيسي انه سقط خلال العدوان على قطاع غزة ألاف الشهداء ثلثهم من الاطفال والنساء فضلا عن تدمير البنية الأساسية للقطاع.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للقوات المسلحة المصرية قائلا: أشكر القوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيديتهم الشريفة المخلصة لوطنهم.



وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة والشرطة قاما بدور كبير لحماية الأمن القومي لمصر منذ 2011 وحتى اليوم فضلا عن أن القوات المسلحة قوة رشيدة وهى جزء من الشعب.

وتابع: عقيدة القوات المسلحة هى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها وليس لدينا أجندة خفية وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا.

كما وجه الرئيس الشكر لقادة القوات المسلحة قائلا: أشكر قادة القوات المسلحة على الجهد المبذول خلال الاصطفاف الذى شاهدناه اليوم

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