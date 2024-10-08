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ثقافة وفنون

أحمد سلطان يكشف موعد طرح أولى بطولاته السينمائية "المخفي"

أحمد سلطان، فيتو
أحمد سلطان، فيتو

يستعد الفنان الشاب أحمد سلطان، لطرح أولى بطولاته السينمائية، من خلال فيلم “المخفي”، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل ومحمود حافظ.

فيلم المخفي

وقال أحمد سلطان في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه تقرر طرح الفيلم بالسينمات يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، حيث صُنف الفيلم كجمهور عام، ومن المفترض أن يقام العرض الخاص للفيلم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف سلطان أنه في حالة من القلق نظرًا لكون الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى، بالرغم من أن العمل به عدد كبير من النجوم، واستغرق وقتًا طويلا حتى يكون على المستوى الجيد، الذي ينال إعجاب الجمهور.

 

وتابع سلطان أنه يتمنى أن يحقق فيلم المخفي النجاح الذي يتمناه، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها السينما المصرية خلال تلك الفترة، ومشاركة النجوم الكبار بأعمال سينمائية على مستوى عال من الحرفية والجودة.

تفاصيل فيلم المخفي

الفيلم يدور حول شاب فى بداية حياته العملية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شاب خجول يصدق كل من حوله، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث فى العمل ومع خطيبته الحسناء وحتى مع أهله وأصدقائه، ورغم كل ما سبق يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

يذكر أن فيلم المخفي من بطولة أحمد سلطان وعمرو عبد الجليل وبدرية طلبة ومحمود حافظ وريم المصري، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد الشورى.

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