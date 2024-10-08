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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا لـ 15 أكتوبر

مؤمن زكريا وزوجته،
مؤمن زكريا وزوجته، فيتو

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا، لجلسة لـ 15 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

 

المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

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