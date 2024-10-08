الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي: ليس لدينا أجندة خفية وهدفنا العيش في سلام داخل حدودنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عقيدة القوات المسلحة هى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها، مضيفا “ليس لدينا أجندة خفية وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا”.
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.


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