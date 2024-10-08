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وزير العدل يتابع إجراءات تحصيل المطالبات القضائية من المواطنين وتوريدها لخزانة الدولة

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل، فيتو

 اجتمع، صباح اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسئولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

 

تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية

 وذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة، تحقيقًا للشمول المالي، وفي إطار حرص وزارة العدل على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.

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