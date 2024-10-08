وزير العدل يتابع إجراءات تحصيل المطالبات القضائية من المواطنين وتوريدها لخزانة الدولة
اجتمع، صباح اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسئولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية
وذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة، تحقيقًا للشمول المالي، وفي إطار حرص وزارة العدل على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.