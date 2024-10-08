السيسي يتفقد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

كما شاهد الرئيس عرضا مبهرا للقوات الجوية وتشكيلات المروحيات ونظم الدفاع وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ مهام الهجوم ضد الأهداف.



و يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق أخر ترأس الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.