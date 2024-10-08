"تضم القبور عظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر"، رسالة تحذير قوية من اللواء ياسر وهبة

وجه اللواء ياسر وهبة مقدم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، رسالة قوية للجميع خلال مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء ياسر وهبة خلال كلمته، في مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تمتلك قوة عسكرية كبيرة لكن الأهم أن تعرف تلك الدولة متي وأين وكيف تستخدمها وكيف تنجح للسلام.

وأوضح أن ماضي مصر وحاضرها يثبت أن مصر غير ساعية للحروب والنزاعات، وأن التعاون هو السبيل الأمثل للبناء والاسترخاء.

وأكد أن هذا لن يمنع مصر من امتلاك جيش وطنى قوي يكون جاهزا ومستعدا للحفاظ على أمنها واستقرارها، موضحا أن ما يتم مشاهدته الآن هو عبارة عن غيض من فيض مما يزخر به جيش مصر من أسلحة ومعدات ورجال اقسموا لشعبهم أن تضم القبورعظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق أخر ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



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