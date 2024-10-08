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سياسة

كامل الوزير: مستعدون لبيع أي مصنع قطاع عام متوقف لأي مستثمر

كامل الوزير أمام
كامل الوزير أمام جلسة البرلمان، فيتو

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل: "أي مستثمر عايز مصنع من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن نبيعها بالكامل احنا مستعدين".

عرض بيان وزير الصناعة أمام النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تسهيل الإجراءات على المستثمرين

وأوضح كامل الوزير، أن هذه القرارات تأتي في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى.

مستعدين لبيع أي أراضي لصالح المستثمرين

وتابع وزير الصناعة: "وأي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي".

حصر الأراضي التابعة للدولة لاستغلالها

وأكد أمام النواب، أنه يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، مشيرا إلى استخدام 82 هنجر كانت شون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة.

 

وأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنع كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية والتي لا تعمل، قائلا: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك".

 

وأعلن وزير الصناعة، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا: "اللي عايز أي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل، حتى اللي عايز مصنع الحديد والصلب كله يتفضل".

 

وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء، لخدمة القطاع الصناعي، لتعظيم العائد منها.

 

وكشف وزير الصناعة، أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات.

 

وقال: المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات، أما المتعثر ماليا، تم تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي، لحل المشكلات.

 

وأشار إلى استصدار مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ13% فائدة بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لترتيب أولويات منح هذه القروض، على أن تكون الأولوية للمتعثر الذي قام ببناء المنشأة، ويتعثر في شراء الأجهزة والمعدات.

 

وكشف وزير الصناعة، أن هناك نحو 5800 مصنع منشأ ومغلق لا يعمل بسبب التعثر، فضلا عن المصانع التي تعثرت قبل الانتهاء من عمليات البناء.

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