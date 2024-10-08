سرعة عالية وكفاءة قتالية، أسلحة القوات البحرية المصرية تبهر الجميع

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لنماذج من استعدادات وتجهيزات الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، ومنها عددا من الغواصات والصواريخ واللانشات التابعة للقوات البحرية فضلا عن المنظومة صقر التابعة للقوات الجوية وقوات المظلات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق أخر ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



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