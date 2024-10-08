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حوادث

دفاع المتهم الرابع بقضية السحر المفبرك لمؤمن زكريا: موكلي تصرف بحسن نية (فيديو)

محامي المتهم الرابع
محامي المتهم الرابع في قضية السحر المفبرك لمؤمن زكريا، فيتو

 في قضية "السحر المفبرك" المتعلقة باللاعب مؤمن زكريا، أكد دفاع المحامي محمد مسعد المتهم الرابع، مصطفى، أن موكله لم يكن لديه أي علم بما جرى وأن دوره كان بسيطًا ولا يحمل أي سوء نية تجاه اللاعب. بحسب تصريحات الدفاع، المتهم الأول هو الذي عثر على الدمية التي تحمل طلاسم تخص مؤمن زكريا واتصل بمصطفى لإبلاغه بالعثور عليها.

وأوضح الدفاع أن مصطفى، بحسن نية، أبلغ اللاعب مؤمن زكريا مباشرةً بما حدث، ما يُظهر أنه لم يكن جزءًا من أي مخطط أو مؤامرة ضد اللاعب.

كما أكد الدفاع أن موكله لم يكن لديه علم بفبركة السحر، وبالتالي، لا ينبغي اعتباره مسؤولًا عن هذه الاتهامات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

 

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة. 

 

 

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.


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