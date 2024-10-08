الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بيت المعمار المصري يحتفي باليوم العالمي للعمارة الجمعة المقبل

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للعمارة، فيتو

 ينظم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة بالقلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، احتفالية كبرى بمناسبة يوم العمارة العالمي والمعلن من قبل الاتحاد الدولي للمعماريين، تحت عنوان “تمكين الأجيال القادمة”، وذلك في السابعة مساء الجمعة القادم الموافق 11 أكتوبر الجاري.

ويتضمن الاحتفال إعلان التشكيل الجديد للجنة الإدارة الجديدة ببيت المعمار المصري، وعرض رؤيتهم خلال الفترة القادمة، كما يتم تكريم المعماري عصام صفي الدين مؤسس البيت، والدكتورة هبة صفي الدين على مجهوداتها المتواصلة لإدارة بيت المعمار في الفترة الماضية، بالإضافة إلي تدشين مسابقة معمارية جديدة تهدف إلى دمج فكر الشعار العالمي بالفعاليات المعمارية المحلية، تحت عنوان " مسابقة بيت المعمار ليوم العمارة ".

ويتناول اللقاء تقديم كلمات عن ربط شعار اليوم العالمي للعمارة بالممارسة المهنية والتعليم المعماري، بمشاركات من   الدكتور أحمد الزيات، والدكتورة منة الله الحسيني، وطاهر عبد الغني ومحمد ذكي.

 

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