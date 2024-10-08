السيسي يستمع لعرض تفصيلي عن استعدادات الفرقة السادسة المدرعى بالجيش الثاني الميداني

استعرض قائد الفرقة السادسة مدرعات الاستعدادات والتجهيزات القتالية بالفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق أخر ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.