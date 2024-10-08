محافظ المنيا: ضبط 228 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 228 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة في المنيا

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم ضبط 180 مخالفات فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع - عدم وجود شهادة صحية –عدم وجود سجلات) و48 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين – مجهولة المصدر -عدم وجود شهادة صحية –بيع بأزيد من السعر الرسمى ).

