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موعد أول اختبار للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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 كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد أول اختبار حقيقي لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد أول اختبار شهر فى العام الدراسى الجديد نهاية أكتوبر الجاري.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه يستهدف مقررات الشهر منذ بدء العام الدراسي وحتى موعد عقد الاختبار بهدف قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج ومقررات هذه المرحلة، على أن يعقد الاختبار فى ما يعادل حصة دراسية وتحت إشراف المعلمين.

 

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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