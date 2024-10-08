الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
ads

 انطلقت قبل قليل مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق آخر، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الفرقة السادسة المدرعة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية

مواد متعلقة

السيسي يصل مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

السيسي يصل مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار بوصلات خلف العدادات

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية