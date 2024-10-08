الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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انطلاق ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء

ندوة الفتوى وبناء
ندوة الفتوى وبناء الإنسان
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 بدأت منذ قليل ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي تعقدها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتهدُف الندوة إلى استكشاف دور الفتوى في تشكيل شخصية الفرد وبناء مجتمع قوي، وذلك من خلال حوارات علمية مستفيضة وحلقات نقاشية تجمع نخبة من العلماء والمفكرين.

وبدأت الندوة بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم السلام الجمهوري. 
 

ندوة الفتوى وبناء الإنسان بدار الإفتاء 

 ومن المنتظر أن تدور نقاشات الندوة حول التأكيد على دَور دار الإفتاء المحوري في بناء الإنسان والمجتمع، اتساقًا مع دورها الريادي بوصفها بيتَ خبرة في تقديم الفتوى الرصينة والرؤية الشرعية للقضايا المعاصرة وتوجيه المجتمع نحو الخير.

تجمع الندوة نخبة من الخبراء وصنَّاع القرار، وتسعى من خلال أعمالها إلى استشراف المستقبل وتحديد دَور الفتوى في مواجهة هذه التحديات والحفاظ على النسيج المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

 

دور الفتوى في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية والتعايش السلمي

وتسعى الدار من خلال جلسة نقاشية بعنوان "دَور الفتوى في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية والتعايش السلمي" إلى التعريف بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصــري"، وبيــان أهميتهــا ودَور المؤسســات الإفتائية فــي دعمهــا، وكيف تؤثر الفتوى المنضبطة إيجابيًّا في بناء الإنسان والارتقاء به، وكيف تؤثر أيضًا الفتـوى غيـر المنضبطة سـلبيًّا في هـدم المنجـزات البشـرية والحضارية، وكذلك أهميـة التأكيـد علـى تفاعـل الخطـاب الإفتائي مـع احتياجـات المجتمـع وتبايـن طريقـة تقديمـه بحسـب الجمهـور المسـتهدف.
 

 

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