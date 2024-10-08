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رياضة

بايرن ميونخ يغري جمال موسيالا براتب سنوي كبير لتجديد عقده

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

 كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن بايرن ميونخ يسعى إلى حسم مستقبل نجم الفريق جمال موسيالا، بتجديد عقده الحالي، والذي يتبقى فيه قرابة العام والنصف.

 

بايرن ميونخ يسعى لتجديد عقد موسيالا لهذا الموعد 

ويهدف البايرن إلى تجديد عقد موسيالا حتى عام 2029 أو 2030 ويجري حاليا مفاوضات مكثفة معه من أجل التوصل إلى اتفاق.

وبحسب الشبكة "سكاي ألمانيا"، يبدو أن موسيالا متفتح للغاية لفكرة تجديد تعاقده، كما أنه لا يجري أي محادثات مع الأندية الكبرى الأخرى في أوروبا في الوقت الراهن.


وأضافت أن البايرن يحاول إغراء موسيالا بمنحه أجر سنوي يصل إلى 25 مليون يورو تشمل الإضافات، ومن شأن هذا الراتب أن يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق رفقة هاري كين.

ويأتي من بعده كل من مانويل نوير وتوماس مولر وجوشوا كيميتش وليروي ساني الذين يحصلون على ما بين 19 إلى 20 مليون يورو سنويا، في الوقت الذي يصل فيه أجر موسيالا السنوي حاليا ما بين 8 إلى 9 ملايين يورو.

وسبق أن صرح هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ، في سبتمبر الماضي، أن البايرن سيقوم بكل شيء من أجل تجديد عقد موسيالا، حيث يرى بأنه سيصبح توماس مولر الجديد في البايرن وسيلعب لمدة 20 عاما مع الفريق.

 

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