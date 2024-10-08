الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تعليمات عاجلة من وزير النقل لهيئة الطرق استعدادا لفصل الشتاء

استعدادا لفصل الشتاء
استعدادا لفصل الشتاء

 أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعليمات عاجلة للهيئة القومية للطرق والكباري بالتنسيق مع المحليات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وما يصاحبه من سقوط الأمطار على الطرق الرئيسية.

وشدد  الفريق كامل الوزير  على أهمية التنسيق مع  الجهات كافة بما فيها شركات المقاولات المتعاونة مع الهيئة بسرعة تقديم الخدمات.

انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من التجهيزات اللازمة لمواجهة التوقعات الجوية القادمة وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى التحضير لموسم الشتاء وتوقعات زيادة نسب الأمطار.


وتم التنسيق الفعّال مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والشركات للتصدي ومواجهة موسم الشتاء القادم خاصة مع التوقعات الخاصة بموسم  شديد البرودة.

 

الهيئة العامة للطرق والكباري

وأعلنت الهيئة حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ مع الأمطار والسيول.

ونسقت الهيئة مع كافة الإدارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض أي طريق للغلق بسبب أي طوارئ.  

 وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب كما تم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق  من خلال  إعادة فتح الطرق التي تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.

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الأرصاد الجوي الأرصاد الجوية الهيئة العامة للطرق

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