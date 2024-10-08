الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفلة وإصابة شقيقتها صدمتهما دراجة بخارية أثناء عبورهما الطريق في سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها في حادث اصطدامهما "بتروسيكل" حال عبورهما الطريق دائرة مركز طما حيث نقلا إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتوفيت الأولى عقب وصولها المستشفى ووضعت جثتها تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.

 

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بمصرع طفلة وإصابة شقيقتها 

تلقت الجهات الأمنية بسوهاج إخطارًا من مأمور مركز طما يفيد وجود حادث تصادم أثناء سير تروسيكل “ قيادة ”أحمد م ع م"، 18 عامًا - طالب، مقيم دائرة المركز اختل مقود التروسيكل بيده واصطدم بكل من “رحمة ع ا ع”، 8 سنوات - تلميذة، شقيقتها “ياسمين”، 10 سنوات - تلميذة، مقيمتان دائرة المركز حال عبورهما الطريق بذات الناحية.

  وبالانتقال والفحص نجم عن الحادث إصابة الأولى "اشتباه ما بعد الارتجاج"  والثانية " جرح قطعي بالرأس " وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي  وتوفيت الأولى عقب وصولها.

 

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد قائد التروسيكل ووالدة الطفلتين “ سحر ع ف م”، 30 عام- ربة منزل، مقيمة بذات الناحية بمضمون ما سبق  واتهمت الأخيرة قائد التروسيكل بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابة الجهات الامنية تروسيكل تلميذة حادث تصادم مامور مركز طما مستشفى أسيوط الجامعي نفي الشبهة الجنائية

الأكثر قراءة

بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، والخارجية تطلب موافاتها بالتحقيقات

لوضع الحكومة في الصورة، الثروة الداجنة تناقش اليوم أزمة قلة إنتاج البيض وقفزة أسعار الكتاكيت

استقرار نوعين مشهورين، قفزة في أسعار الزيت الخام بالأسواق

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 08 - 10- 2024 فى مصر

طاقمها من المصريين والسوريين، إصابة سفينة محملة بالذرة بصاروخ روسي بميناء بيفديني الأوكراني

هل تلتقين بوتين؟، كامالا هاريس تجيب (فيديو)

وصفة طبيعية لمحاربة الصلع وتحفيز الشعر على النمو

منوعات

المزيد

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية