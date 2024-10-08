مصرع طفلة وإصابة شقيقتها صدمتهما دراجة بخارية أثناء عبورهما الطريق في سوهاج
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها في حادث اصطدامهما "بتروسيكل" حال عبورهما الطريق دائرة مركز طما حيث نقلا إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
وتوفيت الأولى عقب وصولها المستشفى ووضعت جثتها تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.
مدير الأمن يتلقى إخطارًا بمصرع طفلة وإصابة شقيقتها
تلقت الجهات الأمنية بسوهاج إخطارًا من مأمور مركز طما يفيد وجود حادث تصادم أثناء سير تروسيكل “ قيادة ”أحمد م ع م"، 18 عامًا - طالب، مقيم دائرة المركز اختل مقود التروسيكل بيده واصطدم بكل من “رحمة ع ا ع”، 8 سنوات - تلميذة، شقيقتها “ياسمين”، 10 سنوات - تلميذة، مقيمتان دائرة المركز حال عبورهما الطريق بذات الناحية.
وبالانتقال والفحص نجم عن الحادث إصابة الأولى "اشتباه ما بعد الارتجاج" والثانية " جرح قطعي بالرأس " وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي وتوفيت الأولى عقب وصولها.
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية
وخلال التحقيقات أفاد قائد التروسيكل ووالدة الطفلتين “ سحر ع ف م”، 30 عام- ربة منزل، مقيمة بذات الناحية بمضمون ما سبق واتهمت الأخيرة قائد التروسيكل بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم.
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