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التموين: شن حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار الفترة المقبلة

أسعار السلع الإستراتيجية،
أسعار السلع الإستراتيجية، فيتو

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية مكثفة على الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين. 

 

وأكدت وزارة التموين وضعه خطة لضبط حركة السلع الإستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق، ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا في السوق المحلي.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.

 

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الإستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض، والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين حماية المستهلك حقوق المستهلك وزارة التموين

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