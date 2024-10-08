قبل أيام من غلق باب التقديم، مقدمات الحجز لشقق عواصم المحافظات

حدد صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء موعد إغلاق باب التقديم لحجز شقق تطوير عواصم المحافظات فى الطرح الجديد، وذلك يوم 15 أكتوبر الجاري.

ويطرح الصندوق مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 30 سنة، بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

وننشر تفاصيل ومقدمات حجز الشقق كالتالي:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانا ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترا مربعا

أسعار تبدأ من 5.180.493 مليون جنيه.

مقدم حجز 15% تبلغ 777 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 220 ألف جنيه (20 قسط ) ووديعة صيانة 275 ألف جنيه.

والسداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترا والشقق كاملة التشطيب.

أسعار تبدأ من 1.327 مليون جنيه ومقدم حجز 119 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 56.4 ألف جنيه تتضمن 20 قسط ووديعة صيانة 70 ألف جنيه وأنظمة السداد حتى 5 سنوات.

الأوقاف شبرا

مساحة المشروع 23 فدانا ويضم 25 عمارة تتكون العمارة من أرضي و10 أدوار متكررة ومواعيد الاستلام خلال سنة.

والشقة مساحة 113 مترا مربعا والدور يتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.278 مليون جنيه ومقدم الحجز 191 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 54 ألف جنيه (20 قسط) ووديعة صيانة 67 ألف جنيه السداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

لحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.949 مليون جنيه ومقدم حجز 292 ألف جنيه و82 ألف جنيه قسط ربع سنوي ووديعة صيانة 102 ألف جنيه.

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانا ويضم 33 عمارة تتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترا والدور يضم 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.668 مليون جنيه ومقدم الحجز 250 ألف جنيه و70 ألف جنيه قسط ربع سنوي و88 ألف جنيه وديعة صيانة.

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.674 مليون جنيه ومقدم حجز 251 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 71 ألف جنيه ووديعة صيانة 88 ألف جنيه.

المنصورة

المشروع على مساحة 6 أفدنة ويضم 10 عمارات تتكون من أرضي و10 دور متكرر والتسليم خلال سنة والشقق مساحة 171 مترا مربعا كاملة التشطيب والدور يتكون من 6 شقق و3 مصاعد بالعمارة.

أسعار تبدأ من 3.427 مليون جنيه ومقدم حجز 15% 514 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 145 ألف جنيه ووديعة صيانة 182 ألف جنيه.

الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدانا ويضم 14 عمارة من أرضي و9 أدوار متكررة والتسليم خلال سنة.

والشقة مساحة 113 مترا كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.252 مليون جنيه مقدم الحجز 187 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 53 ألف جنيه ووديعة صيانة 66 ألف جنيه.

المنيا

مساحة المشروع 40 فدانا ويضم 78 عمارة تتكون من أرضي و5 متكرر والتسليم خلال سنة.

الشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 مترا والدور يضم 4 شقق.

أسعار تبدأ من 2.440 مليون جنيه ومقدم الحجز 366 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 103 آلاف جنيه ووديعة صيانة 129 ألف جنيه.

سوهاج المحلج

مساحة المشروع 10 أفدنة يضم 14 عمارة من أرض و8 متكرر والتسليم خلال سنة.

الشقق بمساحة 113 مترا والدور يضم 8 شقق كاملة التشطيب.

أسعار تبدأ من 1.646 مليون جنيه مقدم الحجز 247 مقدم الحجز وقسط ربع سنوي 69 ألف جنيه ووديعة صيانة 85 ألف جنيه.

تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانا يضم 99 عمارة أرضي و8 متكرر، التسليم خلال سنة بمساحة 113 مترا مربعا والدور من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.441 مليون جنيه مقدم حجز 216 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 61 ألف جنيه ووديعة صيانة 76 ألف جنيه.

السويس

المشروع على مساحة 53 فدانا تضم 158 عمارة على أرض و5 متكرر والتسليم خلال عام مساحة 90 مترا والدور يضم 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.279 مليون جنيه ومقدم الحجز 191 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 54 ألف جنيه ووديعة الصيانة 52 ألف جنيه.

السويس أرض الصفا

مساحة المشروع 85 فدانا ويضم 243 عمارة من أرض و5 متكرر، والتسليم خلال عام مساحة الشقة 90 مترا مربعا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.066 مليون جنيه مقدم حجز 159 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 45 ألف جنيه ووديعة صيانة 56 ألف جنيه.

القليوبية إسكو شبرا الخيمة

المشروع على مساحة 22 فدانا ويضم 36 عمارة من أرضي و9 متكرر والتسليم خلال عام كاملة التشطيب مساحة الشقة 175 ألف جنيه.

أسعار تبدأ من 2.256 مليون جنيه مقدم الحجز 338 ألف جنيه قسط ربع سنوي 95 ألف جنيه ووديعة صيانة 119 ألف جنيه.

المنوفية – أرض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانا يضم 19 عمارة أرضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 مترا كاملة التشطيب والدور على 8 شقق.

أسعار الشقق من 1.395 مليون جنيه ومقدم الحجز 209 آلاف جنيه وقسط ربع سنوي 59 ألف جنيه ووديعة الصيانة 74 ألف جنيه.

الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانا يضم 75 عمارة ارض و9 متكرر والشقق مساحة 113 مترا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب.

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه مقدم الحجز 194 ألف جنيه.. وقسط ربع سنوي 55 ألف جنيه ووديعة صيانة 69 ألف جنيه.