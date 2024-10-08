الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

قرار قضائي جديد ضد متهم بقتل عامل بسبب خلافات على ثمن موبايلات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس عامل أطلق النار على  عامل جراج، بسبب خلافات بينهما على ثمن هواتف محمولة، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بشراء هواتف محمولة منه ورفضه تسديد ثمنها.

 

القبض على المتهم في الجيزة 

 البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطار من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه تلقي رئيس مباحث الدقي المقدم حسام العباسي، بلاغا بوصول شاب مصاب بطلق ناري إلى أحد المستشفيات.


انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة “محمد س”، 34 عاما، وشهرته “بوجو”، مصاب بطلق ناري بالفخذ، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل شهرته “حكشة” وألقي القبض عليه وبحوزته مسدس و5 طلقات.

 

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