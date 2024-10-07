بث مباشر، أول عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي

شهد عرض الصوت والضوء بقلعه قايتباي في الإسكندرية إقبالا من أهالي الإسكندرية، وذلك عقب الافتتاح الرسمي للمشروع، والذي ينفذه المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، معلنة افتتاحه رسميا بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لأول عرض للجماهير للصوت والضوء بالقلعة.

وقال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية: إن مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، وتنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتبلغ قيمة التذكرة للمصريين ١٥٠ جنيها، وللأجانب ١١٢٥ جنيها .



وتفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اللمسات النهائية للمشروع، والأجهزة والمعدات التي تمثل أحدث تكنولوجيا في العروض والإسقاط الضوئي والصوتيات، والتجهيزات التي تمت بالموقع، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، بحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.



أكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة، وتعزيز الدور السياحي والثقافي للشركة القابضة للسياحة والفنادق وخلق مقاصد سياحية جديدة ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح أن عرض الصوت والضوء يمثل تجربة سياحية جديدة لزائري قلعة قايتباي والإسكندرية من المصريين والأجانب، حيث يحكي - باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في 5 سبتمبر الماضي، وسمح حينها للزائرين بدخول العرض مجانًا لمدة يومين.

يتضمن المشروع استخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية وأكثرها تقدمًا، مع مراعاة جميع الشروط حفاظًا على الموقع الأثري، والتأكيد على استخدام معدات غير ضارة بالأثر وغير حاجبة للرؤية، صُممت جميعها للاستخدام في المنطقة الخارجية بعيدًا عن الأثر، والبيئة القريبة من البحر.

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