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ثقافة وفنون

الوطنية للإعلام تنعى الزميلة تغريد الدسوقي

الزميلة تغريد الدسوقي،
الزميلة تغريد الدسوقي، فيتو

نعت الهيئة الوطنية للإعلام الزميلة تغريد الدسوقي المعدة بقطاع القنوات المتخصصة.

وقالت الهيئة في بيان لها: تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها الزميلة الراحلة تغريد الدسوقي المعدة بقناة نايل لايف بالقنوات المتخصصة، والتى قدمت برامج متميزة لشاشة التليفزيون، وكانت الراحلة تتميز بالمهنية فى عملها والإخلاص والتفاني والتعاون مع الزملاء.

 

وأضاف البيان: تتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لكافة الزملاء بالعمل، وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

 

وفاة الزميلة تغريد الدسوقي

 

وتوفيت اليوم الزميلة تغريد الدسوقي المعدة بقناة نايل لايف بالتليفزيون المصري، بعد صراع مع المرض.

 

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