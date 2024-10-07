في موسمها الرابع، تكريم الفائزين بمسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» (صور)

كرّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الإثنين، الفائزين فى مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» في موسمها الرابع.

يأتي ذلك فى إطار النشاط الثَّقافي للمركز، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور لفيف من قيادات وعلماء الأزهر، وبمشاركة عدد من الشعراء والطلاب الوافدين والأجانب.

مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»

وفاز بالمركز الأول، إبراهيم سامي إبراهيم حسان، عن قصيدة «عناقيد النور»، وفاز بالمركز الثاني، عامر حمدي محمود، عن قصيدة «سر اكتمال الكون»، وبالمركز الثالث، صهيب شعبان حسن، عن قصيدة «نداء عاجل»، وبالمركز الرابع، سكينة المرسي حسين جوهر، عن قصيدة «ليست هي النصف»، بينما فاز بالمركز الخامس، أحمد سلامة سليم عابد، عن قصيدة «المرأة».



وتتضمن جوائز المسابقة منح شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر للفائزين الخمس الأوائل، ويحصل الفائز الأول على درع "مئذنة الأزهر"، كما يتم نشر أسماء الفائزين وصورهم الشخصية على بوابة الأزهر الإلكترونية وبمجلة الأزهر الشريف وجريدة صوت الأزهر، علاوة على جوائز مالية قيمتها (25000) جنيه للفائز الأول، و(20000) جنيه للفائز بالمركز الثاني، و(15000) جنيه للفائز بالمركز الثالث، و(10000) جنيه للفائز بالمركز الرابع، و(5000) جنيه للفائز بالمركز الخامس.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب



ونظّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» في موسمها الرابع والتي تهدف إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، وما كفله الدستور للمرأة مـن حقـوق، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل.