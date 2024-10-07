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سياسة

سياسة

الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير سلطنة عُمان الأربعاء

سفير سلطة عمان بالقاهرة،
سفير سلطة عمان بالقاهرة، فيتو

تنطم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غد الأربعاء حوارا مفتوحا مع سفير دولة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى.
 

السفير العماني في ضيافة نقابة الصحفيين 

وأشار الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية،  إلي أن اللقاء يأتي في إطار  الاطلاع على الموقف العماني من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن بالإضافة إلي أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة ومدي تطورها علي المستويين السياسي والاقتصادي.
 

وأشار الزناتي إلى أن اللقاء الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ يبدأ في الثانية ظهرا بالدور الثالث بمبنى النقابة بحضور النقيب خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس النقابة والزملاء الصحفيين والإعلاميين.

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عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان نقابة الصحفيين سلطة عمان

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