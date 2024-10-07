في اليوم الأول للتقديم، 5 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي بفرعية الصحفييين بالإسكندرية

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية في الإسكندرية تلقت اليوم 5 طلبات، منهم 2 على منصب رئيس النقابة، و3 للعضوية وهم:

على منصب رئيس النقابة:

• شوكت سعد فرج عبد الموجود "الجمهوري الحر".

• نبيل حسن محمد أبو شال '"المصـــرى اليوم".

عضوية المجلس:

• أحمد بسيوني بسيوني نوح "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

• خالد الأمير عبد المجيد عبد الرحمن "فيـتـــو".

• هاني العوضي إبراهيم مصطفى "التحرير".

انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

وأشار عبد الرحيم إلى أن اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح، التي تضم الزملاء: إيهاب ثابت، وأشرف شرف، وعمرو الفار، وهدى الساعاتي، بدأت صباح اليوم تلقي طلبات الترشح، وتستمر حتى السبت القادم عدا يوم الجمعة على أن تعلن في نفس اليوم كشوف المرشحين، وأعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق التصويت.

وأضاف سكرتير عام الصحفيين، أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 13/ 10/ 2024م من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17/10/2024م، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

قانون نقابة الصحفيين

وأشار إلى أنه طبقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م يُشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده (10) سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، و(3) سنوات على الأقل (للأعضاء)، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء 30/ 10/ 2024م بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.