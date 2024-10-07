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العدل: تنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية بالمحاكم

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
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وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية في مختلف محافظات الجمهورية  بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعُقدت ٢٠  ندوة  بمقار  محاكم- شمال القاهرة وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وجنوب الجيزة وشبين الكوم وحلوان وجنوب المنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وجنوب أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم وأسوان وشمال بنها وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية والسويس-الابتدائية.

وحاضر في هذه الندوات متخصصين من كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وبلغ عدد الحاضرين  ١٦٩٠  مواطنًا من القضاة وموظفي وزارات العدل والأوقاف والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشباب الجامعات والمدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية. 

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"بداية جديدة لبناء الإنسان". 

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الهجمات السيبرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزارة العدل

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