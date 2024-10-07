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إحالة اوراق عامل للمفتي بتهمة التسبب في مقتل وإصابة 10 من جيرانه بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

احالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش، أوراق المتهم " ط.م ال" عامل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم النطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، بعد اتهامه بقتل 5 من جيرانه ومحاولة قتل 5 آخرين عقب إشعال النار في عقار بحي الجمرك. 

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، ومعتصم هيبة وكيل النائب العام، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهم " ط.م.ال" بإشعال النيران في العقار محل الواقعة، تقطنه أسرة كاملة وهما المجني عليهم.


وتبين من التحقيقات،  قيام المتهم " ط.م.ال" عامل، بوضع عمدا النار بالمسكن الكائن بشارع الجمرك، بعد أن أعد مادتين معجلتين للاشتعال ،وهما كحول وجازولين وانتظر حتي الليل، ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال، فنشب الحريق بكامل العقار ونشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليهم كل من " خ.ا.ب" و" ش.إ.ع" و" أ.خ.ب" و" ن.خ.ب" و" ر.ا.ب"

 وكان ذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية علي إثر توهمه بقيام قاطني العقار بصنع سحر له فسولت له نفسه التخلص منهم ففكر ودبر له شيطانه مخططا لذلك، كما تسبب في الشروع في قتل كل من " أ.ا.خ" و" م.ا.ال" و" ح.ا.ع" و" ك.ع.م" و" م.ا.ا" بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق ارضي وطابقين علويين.


كما أضافت التحريات، إن المتهم متعاطٍ  لجوهر مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

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