الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم يستعرض مع سفيرة سويسرا آليات خفض الكثافات الطلابية في الفصول

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعى.

وثمن الوزير، في بداية اللقاء، العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعى، معربًا عن تقديره للدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعى في مصر، والذي يتمثل في برامج التعاون المختلفة التي يتم تنفيذها، متطلعًا إلى مزيد من التعاون فى مختلف ملفات التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقد استعرض الوزير جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في مواجهة التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية على مدار سنوات طويلة، مشيرا في هذا الإطار إلى الآليات التي تم تنفيذها لخفض الكثافات الطلابية في الفصول على مستوى مدارس الجمهورية وسد العجز في المعلمين، وذلك من خلال حلول واقعية تمت بناء على زيارات ميدانية للمدارس في ٢٠ محافظة ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية.

ومن جهتها، أشادت السفيرة إيفون باومان، بنجاح جهود الوزارة في مواجهة هذه التحديات، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، مثمنة دور وزارة التربية والتعليم فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، ومتطلعة إلى مزيد من التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملفات التعليم وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الفنى والمهنى.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون في إنشاء مجموعة من المدارس في مجالات الفندقة والزراعة الحديثة وبعض الصناعات الدقيقة، فضلا عن مجال التدريب والتعليم المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، حيث أن سويسرا لديها خبرة طويلة فى مجال تنمية المهارات والتعليم التقنى والفنى وتجهيز الكوادر لاحتياجات سوق العمل.

وقد حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وحضر من جانب سفارة سويسرا إليزابيث جيلجن نائب البعثة الدبلوماسية بسفارة سويسرا، وسارة نور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السويسرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التربية والتعليم التعليم قبل الجامعي في مصر التعليم قبل الجامعي قطاع التعليم قبل الجامعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

وزير التعليم يشدد على استخدام المعامل غير المستغلة وتخصيص حصة داخلها أسبوعيًا

قبل ساعات من بدء الدراسة، وزير التربية والتعليم يتابع جاهزية ٩ مدارس في أسيوط

التعليم تطالب المديريات بضرورة الصيانة الشاملة للمدارس، ودخول 100 ألف فصل للخدمة على مستوى الجمهورية

أزمات أول عام دراسي لـ محمد عبد اللطيف.. عجز المعلمين صداع في رأس وزير التعليم.. معلمو الحصص وقانون الخدمة العامة أبرز الحلول

رسائل هامة لوزير التعليم: إتاحة منصة تعليمية رقمية للطلاب الفترة المقبلة.. وآليات جديدة لمواجهة وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة.. والحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين

وزير التعليم: مفيش تابلت للمدارس الخاصة

خبر سار من وزير التعليم بشأن مناهج الصف الأول الإعدادي

وزير التعليم يتابع العملية التعليمية في أول يوم دراسي من سوهاج

الأكثر قراءة

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

إسرائيل تكشف حقيقة استشهاد هاشم صفي الدين عقب استهدافه في غارة جوية

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

أبو عبيدة يكشف مصير الأسرى ويوجه رسالة قاسية لقادة الاحتلال بشأن اغتيال هنية ونصر الله

ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة لمرتكبي واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية