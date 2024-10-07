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الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، والتي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.

وحظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين أعضاء اللجنة، وذلك فى ضوء قيام اللجنة بمناقشة  المواد التى تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال فى تنظيم منح الحقوق التي تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين.  

 ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين بعرض مشروع اللائحة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.

يذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين  تضمن منح المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا والتي منها توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، وترفيهيًا، ورياضيا، بالإضافة إلى منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم. 

كما تضمن القانون تنظيم حقوق المسنين في المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح مراكز خدمات لهم.

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