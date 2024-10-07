الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية واسعة شرقي سوريا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

شنت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة قوات "قسد" الموالية لها، حملة أمنية واسعة في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بهدف تأمين قاعدتها في مدينة الشدادي النفطية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الحملة التي أطلقها الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالي لها في قوات "قسد"، تشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة "الشدادي" بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من "الجيش الأمريكي" مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.
الحملة بدأت مع ساعات الفجر الأولى وتستهدف منازل القرى بشكل متتال من منطقة "السد" الجنوبي مرورًا بقرى "قانا والعريشة وبلدة الـ47" وصولًا إلى مدينة "الشدادي"، وقراها والقرى المحيطة بمدينة الحسكة.
وكانت قاعدة "حقول النفط بالجبسة" في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة تعرضت لهجمات متتالية عبر القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من مناطق تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وقريبة من القاعد، وهو ماحدث في الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو".

 

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الجيش الأمريكي سوريا شرقي سوريا التحالف الدولي قسد ريف محافظة الحسكة

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