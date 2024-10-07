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سياسة

وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على إنجاز قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك حرص كبير من الحكومة على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، نظرا لأهميته.

 

مناقشة تعديل قانون مهنة الصيدلة

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

 

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة على رأس أولويات الحكومة

وأكد الوزير، تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.

تناقضات بمشروع قانون الحكومة بشأن مهنة الصيدلة

وبشأن حديث رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص، عقب وزير الشئون النيابية بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء للتأكد إذا كان هناك أى تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع.

وقال المستشار محمود فوزي: يهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.

وأكد رئيس اللجنة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب وإدخال تعديلات وإضافات في مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 

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