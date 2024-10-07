ريا أبي راشد تتحدث عن علاقتها بيسرا

كشفت الإعلامية ريا أبي راشد عن حبها الشديد للفنانة يسرا، مشيرة إلى أنها من معجباتها، وذلك خلال لقائهما خلال تكريم يسرا في الشارقة

يسرا وريا أبي راشد

وقالت ريا أبي راشد في تصريحات تلفزيونية: يسرا حبي وقلبي ولينا علاقة مميزة وجايين النهاردهأنا وبنتي نشجعها.

بينما ردت يسرا قائلة في نفس اللقاء:" الحقيقة فعلا إحنا بينا علاقة مميزة جدا ،وهتفضل دايما كدا، وأحلي حضن أخدته النهارده من القمر بنتها.

اختيار يوسف شاهين ليسرا في فيلم حدوتة مصرية

ومن ناحية أخرى، اعترفت الفنانة يسرا، بحبها للمخرج الراحل يوسف شاهين، قائلة: "أول مرة أشوفه في مركز الصوت اللي بنعمل فيه الدوبلاج وقلت له أنا بحبك أوي، كان رده بارد جدًّا وقال لي: أيوا عندك ذوق".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1": "لما يوسف شاهين اختارني لفيلم حدوتة مصرية، كان عندي شغف إني أقابله واشتغل معاه لأني حبيته من غير ما أقابله أو أشوفه".

سر عشق يوسف شاهين ليسرا

وتابعت: "ما اتصورتش في يوم إني يجي لي فرصة مع يوسف شاهين، هو كان بيعشقني علشان عارف إني بحبه وبنفذ اللي هو بيقوله لي بحاذفيره بس بطريقتي مش بطريقته لإن فيه كتير مثلوا وقعوا في طريقته".

وأشارت: "يوسف شاهين مرة في إنترفيو قال أنا أخدت يسرا نجمة ما عملتهاش نجمة، ودي حاجة كبيرة بالنسبة لي".