أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

شارع القضاعي في القاهرة بمنطقة شبرا مصر يُعد وجهة رئيسية لشراء المستلزمات الطبية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية بأسعار تنافسية، ومن بين هذه الأجهزة، تبرز أجهزة قياس الضغط والسكر التي تتنوع بين الزئبقية والرقمية، ولكل منها مميزاتها وعيوبها.

أجهزة قياس الضغط

الزئبقية: تُعتبر الأدق بين الأنواع المتاحة، لكنها تتطلب مهارة خاصة لاستخدامها. يبلغ سعرها حوالي 1150 جنيها مصريا، وتأتي مع ضمان لمدة سنتين، ولكن بدون سماعة. يمكن شراء السماعة الأصلية بسعر 200 جنيه مع ضمان سنتين، أو بسعر 130 جنيها بدون ضمان.

تُعتبر الأدق بين الأنواع المتاحة، لكنها تتطلب مهارة خاصة لاستخدامها. يبلغ سعرها حوالي 1150 جنيها مصريا، وتأتي مع ضمان لمدة سنتين، ولكن بدون سماعة. يمكن شراء السماعة الأصلية بسعر 200 جنيه مع ضمان سنتين، أو بسعر 130 جنيها بدون ضمان. الرقمية: تُعد أسهل في الاستخدام وتأتي بسعر 1050 جنيها مصريا، مع ضمان لمدة سنتين، وتشمل جميع الملحقات مثل الشاحن والبطارية. على الرغم من أنها ليست دقيقة مثل الزئبقية، إلا أن قراءتها تكون قريبة بفارق ±5 درجات.

أجهزة قياس السكر

الكورية: تُباع بسعر 210 جنيهات مصرية وتحتوي على جميع الملحقات باستثناء الشرائط، التي تُباع بشكل منفصل بسعر 190 جنيها لـ50 شريطا.

تُباع بسعر 210 جنيهات مصرية وتحتوي على جميع الملحقات باستثناء الشرائط، التي تُباع بشكل منفصل بسعر 190 جنيها لـ50 شريطا. الألمانية: تأتي مع 25 شريطا بسعر 300 جنيه مصري، وعند شراء الشرائط بشكل منفصل، يكون سعر 50 شريطا 150 جنيها.

تأتي مع 25 شريطا بسعر 300 جنيه مصري، وعند شراء الشرائط بشكل منفصل، يكون سعر 50 شريطا 150 جنيها. ماركات أخرى: تتراوح أسعارها بين 765 جنيها و900 جنيه مصري، وتأتي مع ضمان لمدة سنتين و50 شريطا. يمكن شراء الشرائط بشكل منفصل بسعر 465 جنيها لـ50 شريطا.

يُتيح شارع القضاعي أيضًا إمكانية استبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة، مما يضمن توفر الشرائط في السوق بشكل دائم، وهذا التنوع في الخيارات والأسعار يجعل من شارع القضاعي وجهة مثالية لكل من يبحث عن أجهزة طبية موثوقة وبأسعار معقولة.