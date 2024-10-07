اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه المرة السادسة عشر التى تتم فيها الزيادة في حصص الدول أعضاء صندوق النقد حتى يزيد موارده ويقرض الدول.

زيادة حصة مصر في صندوق النقد بالدولار

وأشار النائب، إلى أنه مطلوب من مصر أن تكون زيادتها بالدولار، بقيمة مليار و365 مليون دولار يدفع ربعها بالدولار والباقي يدفع بالعملة، أي حوالي 48 مليار جنيه تدفع لصندوق النقد الدولي.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن 97% من الدول أعضاء صندوق النقد الدولي وافقت على على الزيادة بنسبة 50% والدولة التي تخالف تعاقب نفسها.

وفي هذا الصدد أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقي تحافظ على قوة مصر التصويتية فى صندوق النقد وليس له علاقة بالاقتراض نهائيا.

مناقشة اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد الدولي

فيما رفض النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الاتفاقية، منتقدا الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

خضوع مصر لإملاءات صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن مصر تخضع لإملاءات شروط صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن عقيدة الحكومة قائمة على الاقتراض.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا أحد يملي شروطه على مصر.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية

اتفاقية صندوق النقد لا علاقة لها بالاقتراض

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية المتعلقة بصندوق النقد الدولي ليس لها علاقة بالاقتراض، قائلا: نحن دولة لنا استقلاليتنا ولا يفرض علينا شيء من أحد.

أي إصلاح اقتصادي هو نبت وطني

وأكد وزير الشئون النيابية، أن أي إصلاح اقتصادي فهو نبت وطني، ومصر تريده وتسعى لتطبيقه، ولا يوجد أحد يستطيع فرض شىء على مصر.