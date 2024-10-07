الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا تؤيد معاقبة مسئولة بالتعليم خالفت القواعد

محكمة , فيتو
محكمة , فيتو

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب اليها من تضمينها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها  بغرامة تعادل الأجر الأساسي.

ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات

ونسب الى رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا أنها وضعت اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، ولم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.

وقالت المحكمة، أن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وجاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها قد أنهيت خدمتها لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش اعتبارا من 8/2/2015 ، الأمر الذي يكون معه الحكم الأول قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة القضاء الإدارى التربية والتعليم أبحاث التعليم أبرز التحديات التي تواجه التعليم

مواد متعلقة

التعليم العالي: تكلفة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 646 مليون جنيه

وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية ودولية تضم 200 كلية

مجلس الدولة: إذا رأت النيابة الإدارية استحقاق العامل جزاء أشد أحالته للتأديب

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

زغلول صيام يكتب: آه لو فيه عشرة زي رئيس إنبي في الأندية المصرية!

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية