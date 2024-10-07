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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: المرأة ملهمة المبدعين من العرب

الدكتور إبرهيم الهدهد،
الدكتور إبرهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق

 أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن تنظيم مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي للموسم الرابع دليل على نجاحها في ميدان التنافس في مجال الإبداع برعاية الأزهر الشريف، مشيدا باختيار موضوع المرأة هذا العام، حيث كانت المرأة العربية ملهمة المبدعين من العرب شعرا ونثرا، قائلا “الشعر ديوان العرب، وعنوان الأدب، وأيضا لهيب الثورات وموقد الانتصارات”.

 

الهدهد: المرأة العربية منذ العصر الجاهلي مارست الحكومات النقدية ورأست مجالس نقدية

 وأوضح الهدهد، خلال كلمته اليوم باحتفالية تكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»، أن الأزهر الشريف من خلال تنظيمه لهذه المسابقة، يبعث برسالة مفادها أنه يهتم بكل ما يرفع قيمة النفوس، وأن نظرته كلية إلى الإنسان، وليست جزئية، مؤكدا أن هذا ليس هذا بجديد على الأزهر وعلى علمائنا، حيث وضع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» منبرا لحسان بن ثابت في المسجد، فَكانَ يُنافِحُ عنه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، مضيفا أن المرأة العربية  منذ العصر الجاهلي مارست الحكومات النقدية ورأست مجالس نقدية، مثل الخنساء، والشريفة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها كانت تعقد صالونا أدبيا في مجلسها وبيتها، وكانت تنقد الشعراء وتوجههم.

 

تكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»

ونظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، مسابقة تكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» في موسمها الرابع والتي تهدف إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، وما كفله الدستور للمرأة مـن حقـوق، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل.

 

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