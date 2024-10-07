آخر تطورات صفقة انضمام لاعب ليفربول الإنجليزي السابق للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات صفقة أوفي إيجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وانضمامه للقلعة البيضاء.

وقال المصدر: اللاعب سيصل في التاسعة مساء اليوم للقاهرة وسيخضع غدا الثلاثاء للكشف الطبي لمعرفة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق للتأكد من سلامته وجاهزيته الطبية.

واضاف المصد: بعد الاختبار الطبي سيخضع اللاعب للاختبار لمدة ٣ أيام في نادي الزمالك وسيلعب مباراة ودية مع الفريق وإذا اجتاز الاختبار سيتم التعاقد معه خاصة وأنه جاء بناء علي ترشيح من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ووقع نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024-2025

الزمالك ضد بلاك بولز 28 نوفمبر 2024

إنييمبا ضد الزمالك 8 ديسمبر 2024

الزمالك ضد المصري 15 ديسمبر 2024

المصري ضد الزمالك 5 يناير 2025

بلاك بولز ضد الزمالك 12 يناير 2025

الزمالك ضد إنييمبا 19 يناير 2025

مجموعات كأس الكونفدرالية

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).