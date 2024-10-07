الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسرة عاطل تتسلم جثمانه بعد سقوطه من الطابق الرابع في 15 مايو

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تسلمت أسرة عاطل جثمانه بعد أن لقى مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء قيامه بسرقة شاشة من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات أن اللص دلف إلي إحدى الشقق السكنية ملك جاره وقام بسرقة شاشة تلفاز، وأثناء النزول من أعلى المواسير اختل توازنه وسقط أرضا.

وردت إشارة لضباط قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى 15 مايو، مفادها، استقبال جثة شخص مصاب بكسور ونزيف داخلي وكدمات متفرقة في الجسد.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل عمره 40 عاما، مصاب بكسور وجروح في أنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يتسلق المواسير بالطابق الرابع لسرقة جاره، واختل توازنه وسقط أرضًا، وتُوفي نتيجة إصابته البالغة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة قسم شرطة 15 مايو موقع فيتو مستشفى 15 مايو

مواد متعلقة

حبس سائق أحد تطبيقات النقل الذكى تحرش بسيدة وابنتها في المعادي

حبس سائق دهس طفلا بالمعادي

تجديد حبس عامل سرق مشغولات ذهبية من ورشة بالجمالية

تجديد حبس نجل التربي المتهم بفبركة واقعة السحر لـ مؤمن زكريا

البراءة للمتهمين بتسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

حبس موظف تحرش بـ سيدة أجنبية فى المعادى

إصابة طفل اصطدمت به سيارة أثناء استقلاله دراجة بالتجمع الأول

إجراء جديد ضد عامل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من ورشة بالجمالية

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات صفقة انضمام لاعب ليفربول الإنجليزي السابق للزمالك

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية

منوعات

المزيد

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية