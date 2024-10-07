أسرة عاطل تتسلم جثمانه بعد سقوطه من الطابق الرابع في 15 مايو

تسلمت أسرة عاطل جثمانه بعد أن لقى مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء قيامه بسرقة شاشة من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات أن اللص دلف إلي إحدى الشقق السكنية ملك جاره وقام بسرقة شاشة تلفاز، وأثناء النزول من أعلى المواسير اختل توازنه وسقط أرضا.

وردت إشارة لضباط قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى 15 مايو، مفادها، استقبال جثة شخص مصاب بكسور ونزيف داخلي وكدمات متفرقة في الجسد.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل عمره 40 عاما، مصاب بكسور وجروح في أنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يتسلق المواسير بالطابق الرابع لسرقة جاره، واختل توازنه وسقط أرضًا، وتُوفي نتيجة إصابته البالغة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة العامة التحقيقات.