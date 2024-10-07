حبس المتهمين بتصنيع مخدر الشابو فى حلوان

قررت النيابة العامة حبس القائمين على مصنع لإنتاج مخدر الشابو فى حلوان، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة "المعصرة، حلوان" تخصصا فى تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما.

وعُثر بحوزتهما على (4 كيلوجرامات لنبات الشادو لمخدر – عدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة فى عملية التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.