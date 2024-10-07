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محافظات

الأجرة 3 جنيهات والاشتراك بـ 50، بدء التشغيل التجريبي للطفطف بالسنبلاوين

الطفطف في السنبلاوين،
الطفطف في السنبلاوين، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي للطفطف بمدينة السنبلاوين، كوسيلة نقل داخلية، وستكون الأجرة موحدة بـ 3 جنيهات.

 

 

 وصرح " محافظ الدقهلية" أنه سيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيها فقط في الشهر، علي أن يتمتع بهذه الميزة من يحمل الكارنيه، سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعمًا لهم.

 

وكلف طارق مرزوق المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع المحاسب حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين متابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة السنبلاوين للقضاء علي مشكلة التكدسات المرورية داخل المدينة.

وثمن " محافظ الدقهلية" الدور المجتمعي الذي يقوم به الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مدينة السنبلاوين ومختلف مدن المحافظة ومشاركتهم مع المحافظة في تقديم  الخدمات للمواطنين.

المرحلة الأولى لتشغيل الطفطف بمدينة السنبلاوين تشمل عدد 3 طفطف

 ومن جانبه أوضح " مدير عام المواقف بالمحافظة " أن المرحلة الأولى لتشغيل الطفطف بمدينة السنبلاوين تشمل عدد 3 طفطف تعمل علي 3 خطوط.

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