أول تعليق من الزمالك على نتيجة قرعة الكونفيدرالية

قال عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري لفريق الزمالك إن قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قوية لكافة الفرق المشاركة.

وأضاف أنه يتوقع تأهل الزمالك والمصري عن المجموعة الرابعة، موضحًا أن الفريق الأبيض سيخوض 4 مباريات في مصر بدلًا من السفر إلى الخارج إذا كان المصري لم يكن في مجموعة الزمالك مشيرا إلي أن الزمالك يدخل بطولة كأس الكونفدرالية من أجل التتويج باللقب الأفريقي والحفاظ على الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي.

ووقع نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024-2025

الزمالك ضد بلاك بولز 28 نوفمبر 2024

إنييمبا ضد الزمالك 8 ديسمبر 2024

الزمالك ضد المصري 15 ديسمبر 2024

المصري ضد الزمالك 5 يناير 2025

بلاك بولز ضد الزمالك 12 يناير 2025

الزمالك ضد إنييمبا 19 يناير 2025

مجموعات كأس الكونفدرالية

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).