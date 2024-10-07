"اتحاد الصحفيين العرب" يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل بتهمة قتل الصحفيين
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإجرامي من قبل العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة الغربية الذي راح ضحيته آلاف من الشهداء والمصابين وكذلك عدد كبير من الزملاء الصحفيين حيث يستهدف الاحتلال الصهيوني الزملاء الصحفيين والإعلاميين بشكل ممنهج ومتعمد دون حساب حتي الآن.
وطالب اتحاد الصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم بإدانة هذا العدوان الوحشي الذي لم يسبق له مثيل ويهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لمحاسبة المجرمين على جرائمهم فى حق الصحفيين والإعلاميين .
حماية الشعب الفلسطيني
كما دعا الاتحاد إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعمل على حماية الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين من هذا العدوان المستمر الذي يتعرض له يوميا من هذه العصابات الصهيونية.
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