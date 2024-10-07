الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"اتحاد الصحفيين العرب" يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل بتهمة قتل الصحفيين

اتحاد الصحفيين العرب،
اتحاد الصحفيين العرب، فيتو

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإجرامي من قبل العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة الغربية الذي راح ضحيته آلاف من الشهداء والمصابين وكذلك عدد كبير من الزملاء الصحفيين حيث يستهدف الاحتلال الصهيوني الزملاء الصحفيين والإعلاميين بشكل ممنهج ومتعمد دون حساب حتي الآن.

وطالب اتحاد الصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن ومنظمات  حقوق الإنسان فى العالم بإدانة هذا العدوان الوحشي  الذي لم يسبق له مثيل ويهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لمحاسبة المجرمين على جرائمهم فى حق الصحفيين والإعلاميين  .

حماية الشعب الفلسطيني 

كما دعا الاتحاد إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعمل على حماية الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين من هذا العدوان المستمر الذي يتعرض له يوميا من هذه العصابات الصهيونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عام على طوفان الأقصى اتحاد الصحفيين العرب استهداف الصحفيين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات صفقة انضمام لاعب ليفربول الإنجليزي السابق للزمالك

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية

منوعات

المزيد

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز...تعرف على مجموعات دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية