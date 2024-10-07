365 يوما على طوفان الأقصى، جهود مصر الصحية للأشقاء الفلسطينيين (أرقام)

قال الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إنه بمناسبة مرور 365 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن ما قامت به الدولة المصرية ووزارة الصحة على وجه الخصوص، يعد نموذجا ليس بغريب على مصر في التعامل مع أزمات الأشقاء.

بيان وزير الصحة أمام النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

توجيهات الرئيس بتقديم الخدمات الصحية لأهالي غزة

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، قائلا: “هو تحد كبير للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات، وهو ما سبقها في التعامل مع أزمة السودان أيضا”.

عدد الخدمات الصحية لأهالي غزة

وكشف وزير الصحة، توفير 1600 سرير للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى مشاركة 35 ألف طبيب، و39 ألف تمريض في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين من فلسطين.

حالات المصابين الفلسطينين في مستشفيات مصر

وأعلن أنه تم استقبال 1900 حالة، بإجمالي 90 ألف عابر، كما تم تطعيم من هم أقل من 10 سنوات، مشيرا إلى استقبال ما بين 40 إلى 50 حالة يوميا من فلسطين على مدار 365 يوم، قائلا: وأحيانا تصل لأكثر من 120 حالة في اليوم الواحد.

العمليات الجراحية لأهالي غزة داخل المستشفيات المصرية

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية، أعلن وزير الصحة إجراء 2266 عملية جراحية معقدة، فضلا عن المساعدة في سفر 1885 حالة للخارج، فضلا عن اسقتبال 2300 مرافقا.

وقال الوزير: بطولات كبيرة في كافة التخصصات قامت بدورها في الأزمة الفلسطينية على مدار 365 يوما.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه بالنسبة لحالات الأورام والأمراض المزمنة، تم استقبالها وتقديم الرعاية الكاملة، فضلا عن 28 حالة أطفال مبتسرين من خلال الجهات المعنية التي سهلت وصولهم للمعابر المصرية.