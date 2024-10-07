إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 5 اشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة انقلاب سيارة ميكروباص 8 ركب على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص 8 راكب بالطريق الصحراوي الغربي وتحديد مدخل قرية العزيمة مبارك التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: يوسف عبدالله عبدالحكيم، 58 سنة، وابنيه محمود، 25 سنة، وعلاء، 36 سنة، مكة علاء يوسف، 3 سنوات، وبدرية محمد زكي، 55 سنة، مقيمين جميعا بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.