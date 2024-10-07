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سياسة

القومي لحقوق الإنسان يطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بمحافظة القاهرة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية للعاملين بالقاهرة، فيتو

 نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب وبناء القدرات " دورة تدريبية حول" أساسيات حقوق الإنسان"، استهدفت العاملين بمحافظة القاهرة في إطار سلسلة الدورات التي من المقرر أن تقام مع المحافظة خلال الفترة القادمة في إطار التعاون بين المجلس والمحافظة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
 

افتتح الدورة التدريبية السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس وأمين  لجنة التدريب والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس.

وفي بداية الدورة التدريبية رحب فايد بالحضور مؤكدا على أهمية التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات الرسمية المختلفة في تعزيز حقوق الإنسان لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا على أن التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة ينعكس بشكل إيجابي وعملي على أعمالهم وتعاملتهم اليومية وذلك بهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

 فيما أكد شيحة على إهتمام المجلس من خلال وحدة التدريب بالعمل على بناء ودعم القدرات للعاملين في الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وأن المجلس يقوم بالتواصل مع كافة هيئات الدولة كجهات مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع وتقديم الدعم لهم لتطوير عمل وحدات حقوق الإنسان لديهم وبناء كوادر قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق أوسع وأشمل.

 

 


 


 واختتم البرنامج التدريبي السفير فهمي فايد والدكتور إسماعيل عبد الرحمن بمشاركة الدكتورة اميرة الخميسي وكيل أول الوزارة ومدير المكتب الفني بمحافظة القاهرة التي أكدت على أهمية هذا التعاون البناء الذي يصب في مصلحة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأن المحافظة حريصة على هذا التعاون طبقا لتوجيهات  المحافظ إبراهيم صابر .

فيما أشاد المشاركون بالدورة التدريبية على دور المجلس وجهوده في إعداد وتنظيم مثل هذه الدورات التي من شأنها توسيع الآفاق لمزيد من بناء القدرات وزيادة المعارف التي سوف تساهم في نشر وتعزيز ثقافة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

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