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تمريض الإسكندرية تكشف خسائر حريق الكلية

حريق كلية التمريض
حريق كلية التمريض بالإسكندرية، فيتو

 قالت الدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، إنه نشب صباح اليوم حريق محدود بإحدى قاعات الكلية بالدور الثانى، وأشارت إلى أنه تم إبلاغ أجهزة الحماية المدنية والتى بدورها قامت بالسيطرة على الحريق الذي نشب بسبب حدوث ماس كهربائى. 

ولفتت إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية، وتوجد تلفيات مادية محدودة مكان الحريق، جدير بالذكر أنه لا توجد أي امتحانات يتم عقدها بالكلية خلال هذه الفترة.

وكانت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بإحدى الحجرات في كلية التمريض بجامعة الإسكندرية في منطقة سموحة.   

إخلاء كلية التمريض بسبب الحريق 

وكان قد تم إخلاء الكلية، بعد حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين داخل المبنى خاصة وأن الحريق  انتشر سريعا بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال.

4 سيارات إطفاء تخمد الحريق 

 وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بحريق داخل كلية التمريض بمنطقة سموحة،وعلى الفور، تم الدفع ب٤ من سيارات إطفاء إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الكلية أو المباني المجاورة.

وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي الكلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما فتحت جامعة الإسكندرية تحقيقا داخليا لمعرفة أسباب الحريق ومراجعة إجراءات السلامة ونظام الحريق.

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