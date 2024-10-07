النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

نجاح صندوق مصر السيادي

وفي هذا الصدد أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي، استطاع أن يحقق نجاحا في المرحلة السابقة، وترتيب عالمي، قائلا: نتمنى أن يتحسن هذا الترتيب في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك مادة دستورية حاكمة فيما يتعلق بأملاك وأصول الدولة، والتي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب المصري، وألزمت الدولة بالحفاظ عليها.

أهمية نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

وأكد أن التبعية لمجلس الوزراء محكمة بالمادة الدستورية، والتي ألزمت الدولة بحماية الملكية.

مطالب بتذليل العقبات أمام الاستثمار

وقال: المرحلة المقبلة تتطلب تذليل العقبات الاستثمارية والاقتصادية سواء أمام القطاع الخاص أو المستثمر العربي أو الأجنبي، وهي مهمة صندوق مصر السيادي.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوق سيادي.

وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.

وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.

وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.